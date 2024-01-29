Suudi kraliyet komisyonunun başkanı yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı

Krallığın Gözetim ve Yolsuzlukla Mücadele Kurumu Pazar günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, suçlamaların kısmen Amr bin Saleh Abdulrahman el-Medeni'yi hükümete katılmadan önce bir akrabası aracılığıyla ilgi duyduğu özel bir şirkete fayda sağlamak için "yasadışı olarak sözleşmeler elde etmesi" nedeniyle hedef aldığını söyledi. Açıklamada, sözleşmelerin Krallık Abdullah Şehri Atom ve Yenilenebilir Enerji ile ilgili olduğu belirtildi.

Ayrıca Al-Madani'nin, Suudi Arabistan'ın turist çekme çabalarının odak noktalarından biri olan eski bir çöl kenti olan Al-Ula için komisyon çalışması aracılığıyla özel şirkete ek sözleşmeler yapmasını önerdiği ifade edildi.

Suçlamalara ilişkin açıklama, devlet tarafından işletilen Suudi Basın Ajansı tarafından da yapıldı.

Kral Salman ve onun iddialı oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Salman yönetimindeki Suudi Arabistan, 2017 yılında prenslerin ve iş dünyasının diğer güçlü üyelerinin Ritz-Kral'da hapsedildiği iddia edilen yolsuzluk suçlamaları üzerine iktidarı ele geçirmesinin ardından geniş kapsamlı bir tutuklama süreci gerçekleştirdi. Başkent Riyad'daki Carlton oteli. Bu, hükümete yaklaşık 106,6 milyar dolar kazandırdı ve Prens Muhammed'in güç tabanını güvence altına aldı.