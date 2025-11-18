Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda katledilmesinin ardından ilk kez, Washington'a gitti. Bu ziyaret, Trump'ın ülkenin İsrail ile ilişkilerini normalleştirme çağrılarını arttırdığı bir döneme denk gelmesiyle de gündemde. Ancak esas mesele, para.

Trump pazartesi günü Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçaklarının satılacağını söyledi. Beyaz Saray yetkilileri ise Gazze barış planı açısından böylesine hassas bir dönemde İsrail'in bölgedeki komşularına karşı askeri üstünlüğünü bozmaktan endişeli olduklarını dile getirmişti. Ayrıca Çin'in Suudi Arabistan ile yakın bağları göz önüne alındığında F-35 teknolojisine erişebileceği endişesi de vardı; ancak Times'a göre Trump, bu ihtimali önemsemiyor gibiydi.

İki günlük ziyaretin odak noktasını savunma, enerji ve yapay zeka gibi birçok konu oluşturuyor.

Ancak bu satışa ilişkin bazı endişeler de vardı. Çünkü Washington sözkonusu uçakların satışı karşılığında Riyad'dan İsrail ile normalleşmeyi öngören İbrahim Anlaşması'na katılmasını isteyecek. Zaten cuma günü yaptığı açıklamada da Trump, "Umarım Suudi Arabistan çok kısa bir süre içinde İbrahim Anlaşmaları'na dahil olur" demişti.

Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas, İbrahim Anlaşmaları kapsamında İsrail ile ilişkilerini normalleştirdi ve Trump uzun zamandır prensin de onlara katılmasını umuyordu. Trump geçen ay, "Suudi Arabistan'ın da, diğerlerinin de katılmasını umuyorum. Suudi Arabistan girdiğinde herkesin gireceğini düşünüyorum," demişti.

The Times'ın haberine göre Suudi Arabistan'ın, Filistin Devleti konusundaki talebi göz önüne alındığında, yakın zamanda katılması pek olası görünmüyor. Filistin Devleti konusu da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından kesinlikle reddediliyor.

PRENS'E VERİLEN YEMEĞE MUSK DA DAVET EDİLDİ

ABD medyasına göre Prens bin Selman için verilecek yemeğe dünyanın en zengin insanlarından Tesla CEO'su ve X'in sahibi Elon Musk da davet edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci başkanlık yarışına rekor seviyede bağışlar yapmış, mitinglerde boy göstermiş bunun karşılığı olarak da başkanın oval ofisteki ilk aylarında Hükümet Verimliliği Departmanı (Doge) başkanı olarak çalışmıştı. Ancak bu süreç Musk'ın hayallerini süsleyen şekilde ilerlememiş, Haziran ayında Trump ile ciddi bir anlaşmazlık içine düşmüştü.

Bu fikir ayrılığı ardından Musk Trump'ın Jeffrey Epstein dosyalarında olduğunu söyledi. Polemik çıktı. Ünlü milyarder "çocuğum vurdu" dediği mor gözüyle Beyaz Saray'da boy gösterdi. Bu kadar olayın üzerine işler yeniden düzelmeye başlamış olacak ki Musk'ın Trump'ın prens için vereceği davette boy göstermesi bekleniyor.