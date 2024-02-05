SUV kullananlara kötü haber: Otopark ücretleri 3 katına çıkarıldı

Kaynak: Haber Merkezi
SUV kullananlara kötü haber: Otopark ücretleri 3 katına çıkarıldı
Fransa'nın başkenti Paris'te referandumla birlikte, spor amaçlı arazi araçları olarak bilinen SUV araçların otopark ücretleri 3 katına çıkarıldı.

Fransa’nın başkenti Paris'te vatandaşlar, spor amaçlı arazi araçları (SUV) için otopark ücretlerinin üç katına çıkarılıp çıkarılmaması konusunda bir referandumda oy kullandılar. Bu referanduma, kentteki kayıtlı seçmenlerin yüzde 5,7’si katıldı ve sonuçta yüzde 54,6 oranında bir “Evet” çoğunluğu ortaya çıktı.

Alınan bu kararın kabul edilmesiyle birlikte, SUV gibi ağırlığı yüksek olan araçların saatlik park ücreti üç kat artırılarak 18 euroya çıktı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, referandum sonucunu değerlendirirken, “Parisliler net bir seçim yaptı; diğer şehirler de bu örneği takip edecektir” ifadesini kullandı. Hidalgo, yol güvenliği ve hava kirliliği konularının oylama sonucunu belirleyen önemli faktörler olduğunu belirtti.

Hidalgo, yaklaşık 10 yıldır Paris Belediye Başkanı olarak görev yaparken, görevi süresi boyunca SUV’lerden alınan park ücretlerinin artırılmasının “bir tür sosyal adalet” olduğunu vurguladı.

Hidalgo, bu politikanın amacının, “iklim krizine karşı henüz eyleme geçmemiş olan, pahalı ve çevreye zararlı araçlara sahip en zengin bireyleri hedef almak” olduğunu belirtti.

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