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Süveyş Kanalı’nda karaya oturan gemi kurtarıldı

Süveyş Kanalı’nda karaya oturan MV Glory isimli kargo gemisinin kurtarıldığı ve kanaldaki gemi trafiğinin düzenli şekilde devam ettiği belirtildi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 23:14
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Süveyş Kanalı’nda karaya oturan gemi kurtarıldı

Süveyş Kanalı’nda karaya oturan gemi kurtarıldı
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İHA - Dünya ticaretinin en önemli geçiş noktalarından biri olan Mısır’daki Süveyş Kanalı’nda İsmailiye eyaletinin Qantara kenti yakınlarında karaya oturan MV Glory isimli bir kargo gemisinin kurtarıldı.

Süveyş Kanalı Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, MV Glory’nin kurtarılmasının ardından kanaldaki gemi trafiğinin düzenli şekilde devam ettiği belirterek, kanaldaki gemi trafiğine ilişkin video paylaşıldı. Motor arızası nedeniyle karaya oturduğu aktarılan geminin, geçtiğimiz sene 25 Aralık’ta Ukrayna’nın Chornomorsk Limanı’ndan yaklaşık 66 ton mısır yüküyle Çin’e doğru yola çıktığı belirtildi.

Süveyş Kanalı, yıllık yaklaşık 1 trilyon dolar değerindeki küresel konteyner trafiğinin yüzde 30’una ve tüm küresel ticaretin yüzde 12’sine ev sahipliği yapıyor.

Mart 2021’de deniz trafiği 6 gün durmuştu

Süveyş Kanalı’nda, Mart 2021’de Çin’den Hollanda’nın Rotterdam kentine giden 200 bin tonluk Panama bandıralı "Ever Given" adlı 400 metre uzunluğundaki konteyner gemisi karaya oturmuştu. Kaza nedeniyle kanaldaki deniz trafiği 6 gün boyunca durmuş, bu nedenle petrol gibi önemli yakıt sevkiyatlarında da aksamalar yaşanmıştı. Ulaşımda aksamaların yaşandığı sırada Süveyş Kanalı’ndan geçmesi planlanan bazı gemilerin kanalın trafiğini beklemek yerine Afrika’nın ucuna doğru yönelmişti.

Süveyş Kanalı İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart’ta kanalın deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.

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