Suya düşen telefona uygulanması gereken adımlar

Editör: Bengü ZORLU

Telefonun hoparlörü suya düşünce ya da üzerine su dökülürse (bir şekilde ıslanırsa) kullanıcının yapması gereken ilk şey, telefonu kapatıp tamamen kurumasını beklemektir. Böylelikle telefonunuzun daha fazla zarar görmesini önlenebilir.

Bu süreçte telefonu pirinç dolu bir kaba koymak kuruma sürecini hızlandırır.

Suya düşen telefonunuz kuruduktan sonra izlenmesi gereken adımları şu şekildedir:

Hoparlör ızgarasını temizlenmeli. Hoparlör ızgarasını temizlemek için pamuklu bir bez veya diş fırçası kullanılabilir. Bu adım ile suyun yanı sıra hoparlörlerde biriken kirlerden de kurtulunabilir.

Hoparlör ızgarasına üflenir. Hoparlörün içine sıkışmış su parçacıklarından kurtulunabilir.

Eğer üflemek yeterli gelmiyorsa basınçlı hava kullanmak da tercih edilebilir.

Son adım olarak ise farklı frekanslardan oluşan bir ses dosyası açılabilir. Islandıktan sonra çalışmayan bir telefon hoparlörünü düzeltmek için kullanılabilecek, çevrimiçi olarak kullanılabilen bir dizi ses dosyası vardır. Bu ses dosyaları, sesleri farklı frekanslarda çalar. Hoparlörün içine sıkışmış su veya parçacıkların yerinden çıkarılmasına yardımcı olabilir.