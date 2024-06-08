Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü

Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü
Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

Meteoroloji'nin önceden yaptığı uyarıların ardından Ankara'da beklenen şiddetli yağışlar başladı. Şehrin birçok bölgesinde cadde ve sokaklar su altında kaldı. Ayaş ilçesine giden yol sular altında kalırken, bazı araçlar da içlerine su doldu. Vatandaşlar, su dolu araçları pet şişeler kullanarak boşaltmaya çalıştılar.

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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara genelinde öğleden sonra yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların olacağını duyurmuştu.

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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 2

Olası olumsuz durumlara karşı uyarıda bulunulan sağanak yağış, özellikle Çankaya, Etimesgut, Sincan gibi merkezi ilçelerde etkili oldu.

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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 3

Kuvvetli yağış sonucu D140 karayolu adeta bir göle dönüşürken, çok sayıda araç su altında kaldı.

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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 4

Sürücüler ve yolcular, araçlarında mahsur kalırken, bazıları güvenli bölgelere ulaşmak için araçlarını terk etti.

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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 5

Sincan Törekent bölgesinde Ayaş'a giden yol tamamen su altında kalarak ulaşıma kapandı ve yol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 6

Bazı araçlar suyla doldu ve sürücüler ile vatandaşlar, araç içindeki suyu pet şişelerle dışarı çıkarmaya çalıştılar.

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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 7

Sincan'daki Yenikent pazar yerini de su bastı.

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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 8

Esnaf, su içinde kalan pazar yerinde ürünlerin zarar görmemesi için önlemler aldı.

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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 9

Gaziosmanpaşa Metro İstasyonu'nda da su baskını yaşandı.

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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 10

İstasyon içine dolan su, raylar üzerinden şelale gibi aktı.

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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 11

İstasyon içine dolan su, raylar üzerinden şelale gibi aktı.

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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 12

Ayaş yolu, yoğun yağış nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı ve birçok sürücü, ekiplerin suyu tahliye etmesini bekledi.

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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 13

Bu süreçte yolda kalan bazı araçlar, iş makineleri ve forkliftler yardımıyla su olmayan alanlara taşındı.

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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 14

Ankara Büyükşehir Belediyesi, metro girişlerinin su basması nedeniyle metro seferlerinin durdurulduğunu açıkladı.

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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 15

Yağış sonucu bazı metro istasyonlarında su seviyesinin normalin üzerine çıktığı, su tahliye çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 16

Çalışmalar tamamlanana kadar OSB-GOP-Fatih-Harikalar Diyarı-Devlet Mahallesi istasyonları arasında hizmet verilemeyeceği, bu güzergahta ulaşımın ring otobüsleriyle sağlanacağı ve metro seferlerinin Eryaman 5-Koru istasyonları arasında devam edeceği ifade edildi.

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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 17

Belediye, olağanüstü koşullar altında gösterilen anlayış ve sabır için teşekkür etti.

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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 18
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 19
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 20
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 21
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 22
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 23
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 24
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 25
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 26
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 27
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 28
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 29
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 30
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 31
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 32
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 33
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 34
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 35
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 36
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 37
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 38
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 39
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 40
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 41
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 42
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 43
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 44
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 45
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 46
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 47
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 48
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 49
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 50
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 51
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 52
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 53
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 54
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 55
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 56
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 57
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 58
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 59
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 60
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 61
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 62
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 63
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 64
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 65
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 66
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 67
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 68
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 69
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 70
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 71
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 72
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 73
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 74
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 75
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 76
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 77
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 78
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 79
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 80
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 81
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 82
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 83
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 84
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 85
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 86
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 87
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 88
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 89
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 90
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 91
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 92
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 93
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 94
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 95
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 96
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 97
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 98
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 99
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 100
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 101
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 102
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 103
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 104
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 105
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 106
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 107
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 108
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 109
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 110
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Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü 111
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