Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü
Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Caddeler göle döndü arabalar suya gömüldü
Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA
Meteoroloji'nin önceden yaptığı uyarıların ardından Ankara'da beklenen şiddetli yağışlar başladı. Şehrin birçok bölgesinde cadde ve sokaklar su altında kaldı. Ayaş ilçesine giden yol sular altında kalırken, bazı araçlar da içlerine su doldu. Vatandaşlar, su dolu araçları pet şişeler kullanarak boşaltmaya çalıştılar.