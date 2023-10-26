Suyu kesilince apartman yöneticisine kurşun yağdırdı

Esenyurt’ta yaşadığı sitenin dairesinde suyu kesilmesine Adnan D. site yöneticisine kurşun yağdırdı.

Suyu kesilince apartman yöneticisine kurşun yağdırdı

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Editör: Abdullah Keleş

Cumhuriyet'in haberine göre, Esenyurt’ta yaşadığı sitenin dairesinde suyun kesilmesine sinirlenen şahıs, site yöneticisine kurşun yağdırdı. 9 mermiden ikisi vücuduna isabet eden adam ağır yaralanırken, saldırgan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, çarşamba gecesi saat gece 03.00 sıralarında Esenyurt’un Akevler Mahallesi’nde lüks bir sitede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre “yaşadığı evin suyu kesildiğini öğrenen Adnan D., site yöneticisi olan Oğuz E.’nin yanına gitti. İkili arasında tartışma alevlenince, silahına sarılan Adnan D, yöneticiye 9 kez ateş etti.

Bel boşluğuna ve diz kapağına kurşun isabet eden Oğuz E. Ağır yaralandı. Site yöneticisini yaralayıp, etrafına küfürler savuran zanlı, site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yaralana Oğuz E. ise olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılmasından sonra hastaneye kaldırıldı.

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