Suyu nasıl lezzetlendirebiliriz

İşte su içmeyi daha lezzetli hale getiren tarifler...

Hatice Özen KAYNAK: Haber Merkezi
Suyu nasıl lezzetlendirebiliriz

Limonu ince şeritler halinde kestikten sonra yarım bardak ahududu ile birlikte tüketmek keyif verecektir…

Bir dilim karpuz ezdikten sonra içine bir dal taze biberiye eklemekte fayda var…

Bir avuç böğürtlen ve birkaç taze adaçayı yaprağını hafifçe ezip üzerine soğuk su ekleyebilirsiniz…

Yarım dilim ananas, bir çorba kaşığı kadar taze zencefil ve yarım dilimlenmiş portakalı karıştırıp suyunuza ekleyebilirsiniz…

Portakal, limon ve misket limonunu büyük kavanoza tüm malzemeleri koyup karıştırın ardından nane ekleyin…

Bir salatalığı ince dilimler halinde kestikten sonra taze nane ekleyerek suyunu lezzetlendirebilirsiniz…

Lezzetli ve soğuk bir su elde etmek için ayrıca meyvelerden buz küpleri de hazırlayabilirsiniz…

Bir su bardağı içerisine yarım limon ve birkaç doğranmış çilek ve nane ya da taze biberi ekleyin..

Dilimlenmiş taze ananas ve naneyi suya ekleyebilirsiniz…

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Son Haberler
Ünlü kalp cerrahından çok ciddi sigara uyarısı Sağlık
Ünlü kalp cerrahından çok ciddi sigara uyarısı
Biden'den kız çocuğuna rahatsız edici sözler: Ne güzel kulakların var Dünya
Biden'den kız çocuğuna rahatsız edici sözler: Ne güzel kulakların var
Manda mozzarellasının lezzet sırrı ortaya çıktı. Artık yerken iki kere düşüneceksiniz. Pizzaların vazgeçilmezi Sağlık
Manda mozzarellasının lezzet sırrı ortaya çıktı. Artık yerken iki kere düşüneceksiniz. Pizzaların vazgeçilmezi
Tuzla’da araç köprüsü 4 ay boyunca kapalı olacak Gündem
Tuzla’da araç köprüsü 4 ay boyunca kapalı olacak
Asgari ücret tahmin yarışması. İşte en çok konuşulan rakam. Ekşi Sözlük yazarları başlattı Gündem
Asgari ücret tahmin yarışması. İşte en çok konuşulan rakam. Ekşi Sözlük yazarları başlattı
Bolu Dağı Geçidi İstanbul yönü trafiğe kapatıldı Yaşam
Bolu Dağı Geçidi İstanbul yönü trafiğe kapatıldı
SPK'dan sekiz kişiye 6 ay geçici işlem yasağı Ekonomi
SPK'dan sekiz kişiye 6 ay geçici işlem yasağı