Bermuda Okyanus Bilimleri Enstitüsü “Suyun altında yumurta kırılırsa ne olur?” sorusuna yanıt bulabilmek amacıyla yeni bir çalışma yaptı ve bu çalışmayı kamera kaydına aldı.

Videoda kırılan yumurtanın hiç şekil bozmadan bir bütün halinde çıktığı ve belli hareketlerle yönlendirilebildiği ifade edildi.

Yumurtanın sarısı ve beyazı birbirinden ayrılmadan suyun altında kaldı.

Videonun sonunda ise bir arada bulunan pamuk parçaları gibi dağıldığı ifade edildi.