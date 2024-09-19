Suyun derinliklerinden gelen ölüm: Atlas Okyanusu'nda can pazarı

16 Eylül Pazartesi günü, İspanya'nın Kanarya Adaları ile Batı Afrika arasında yer alan Atlas Okyanusu'nda bir Alman kadın köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti. 30 yaşındaki kadının kimliği kamuoyuna açıklanmazken, The Telegraph’a göre, kurban İngiliz bandıralı Dalliance Chichester adlı katamaranın mürettebat üyesiydi. Tekne, 14 Eylül Cumartesi günü Gran Canaria'nın başkenti Las Palmas de Gran Canaria’dan yola çıkmıştı.

Yetkililer, kadının katamaranın yanında yüzerken köpekbalığı tarafından saldırıya uğradığını ve bacaklarından birinin koptuğunu belirtti. Haber kaynakları, bacağını kaybettikten sonra kalp krizi geçirdiğini bildirdi. İspanya'nın deniz arama ve kurtarma ajansı Sasemar’ın sözcüsü, CNN’e saldırının Gran Canaria'nın 319 mil güney-güneybatısında ve Batı Sahra’daki Dakhla şehrinin 112 mil batısında gerçekleştiğini aktardı.

Sasemar ve İspanya'nın acil servisleri, kurbana daha yakın oldukları için Faslı yetkililerle iletişime geçti. Ancak, Fas servisleri bölgede uygun kurtarma ekipmanlarının bulunmadığını bildirdi. Bu nedenle, Gran Canaria’dan gelen sahil güvenlik ekipleri bölgeye ulaştı ve yaralı kadını tahliye ederek bir helikoptere taşıdı. Ancak, Reuters’ın bildirdiğine göre, kadın helikopterde yaşamını yitirdi.

Kadının cenazesi Gran Canaria’daki Doktor Negrin Hastanesi’ne götürüldü ve Sky News’e göre, cesedi yerel saatle 23:05’te hastaneye ulaştıktan sonra ölüm ilan edildi.

Florida Doğa Tarihi Müzesi’ne göre, Kanarya Adaları çevresindeki köpekbalığı saldırıları nadir görülüyor ve bu bölgede bugüne kadar yalnızca altı ölüm vakası doğrulandı.