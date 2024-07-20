Suyun içinde plakasını aradı

Kaynak: İHA
Suyun içinde plakasını aradı

Bolu’da aniden bastıran sağanak nedeniyle altgeçitler ve sokaklar adeta göle döndü. Suda mahsur kalan otomobilin sürücüsü dakikalarca aracının plakasını suyun içinde aradı.

Sabah saatlerinde güneşli olan hava öğle saatlerinde yerini sağanağa bıraktı. Aniden bastıran sağanak sebebiyle vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

Kısa sürede sokakları adeta göle çeviren sağanak yarım saatlik sürede etkisini yitirdi ancak altgeçitler göle döndü. Borazanlar Mahallesi, Paşaköy Mahallesi ve Kürkçüler TOKİ’de bulunan alt geçitlerde birçok araç mahsur kaldı.

Aracıyla alt geçitte mahsur kalan İsmail Çınar, “Yağıştan dolayı burada kaldım. Buranın yabancısıyım, Ankara’dan hastaneye ziyarete geldim. Ama maalesef burada kaldık. Yapacak bir şey yok. Yağış aniden bastırdı, ben kurtarırım zannettim ama kaldım. Bolu Emniyeti’ne çok teşekkür ediyorum. Sorun çözülene kadar komiserim bizimle beraber kaldı” dedi.

Ayrıca İsmail Çınar, aracının suya düşen plakasını ise dakikalarca aradı. te yandan Kürkçüler TOKİ alt geçidine motosikletle giren 2 kişi suda mahsur kaldı. Canlarını zor kurtaran vatandaşlar motosikleti suyun içinde bıraktı.

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