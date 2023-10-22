Suzan Sabancı sadece tek bir şey rica etti. 28 yıllık evlilik 10 dakikada bitti

Suzan Sabancı-Haluk Dinçer çifti 28 yıllık evliliklerini 10 dakikada noktaladı. Boşanma sonrası Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı yakınlarından bir istekte bulundu.

Suzan Sabancı sadece tek bir şey rica etti. 28 yıllık evlilik 10 dakikada bitti

Geçen hafta boşanmak için mahkemeye başvuran Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı ve Haluk Dinçer çiftinin yollarını ayırması, sosyetede üzüntüyle karşılandı. Ünlü ikili, kararı çocukları ve aileleriyle istişare ederek aldıklarını açıkladı.

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28 yılın ardından tek celsede boşanan çiftin, 27 yaşında Haluk Akay adlı bir oğulları ve 25 yaşında Ceyda adlı bir kızları var.

İkilinin küs olmadığı ve bundan sonraki süreçte iki arkadaş olarak görüşmeye devam edecekleri öğrenildi.

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28 yıl aynı yastığa baş koyan Suzan Sabancı Dinçer ile Haluk Dinçer, boşanmak için mahkemeye başvurmuştu.

İş dünyasını ve sosyeteyi şoke eden boşanma önceki gün gerçekleşti. Ünlü çift, Beykoz Adliyesi'nde 10 dakika süren duruşmayla resmen boşandı.

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Sabah'tan Bülent Cankurt boşanmayı köşesinde yazdı: "Boşanacaklarını duyduğumda her ikisiyle de konuşmuş, Suzan Hanım, "28 yıllık sevgi ve saygıyla dolu, renkli bir evlilik yaşantımızın ardından, iyi düşünerek, çocuklarımızla da istişare ederek bu birlikteliği sonlandırma kararı aldık" derken Haluk Bey de, "Bundan sonraki süreçte, çekirdek ailemizin birliğini korumaya kararlıyız" açıklamasını yapmıştı.

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Boşanmanın ardından Suzan Hanım, yakın çevresinden bir ricada bulundu:

"Bizi seven dostlarımızdan ve arkadaşlarımızdan, bu kararımıza saygı göstermelerini rica ediyoruz."

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