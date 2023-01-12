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Suzuki eVX elektrikli SUV konsepti tanıtıldı. 2025'te piyasaya sürülecek

Suzuki eVX elektrikli SUV’ı konsepti belli oldu. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 16:12
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Suzuki eVX elektrikli SUV konsepti tanıtıldı

Suzuki eVX elektrikli SUV konsepti tanıtıldı. 2025'te piyasaya sürülecek
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Suzuki yeni elektrikli SUV konsepti Suzuki eVX'i görücüye çıkardı.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Delhi'deki 2023 Auto Expo'da tanıtılan yeni Suzuki eVX, 2025 yılında piyasaya sürülecek global bir modelin ön gösterimi olarak karşımızda.

KONSEPTİ GENİŞ

Konseptin teknik özellikleri belli değil ancak "Suzuki'nin güçlü 4x4 DNA'sını" modern elektrikli araç dünyasına aktaran bir model olacağının altı çizildi.

4300 mm uzunluğu, 1800 mm genişliği ve 1600 mm yüksekliğiyle Vitara'dan biraz daha uzun ve geniş bir araç olan Suzuki eVX konsepti, geniş çamurlukları, yüksek burun kısmı ve ön kaput üzerindeki girintileriyle ilk bakışta güçlü bir görüntü çiziyor. Önde V formu oluşturan ışık imzası, ortadaki siyah panelle birleşiyor.

Tampondaki dikey hava girişleri, jantlar, dijital aynalar ve gizli kapı kolları gibi aerodinamik unsurların da göze çarptığı Suzuki eVX'teki siyah plastik eklentiler ve öndeki gri plaka, aracın SUV karakterine vurgu yapıyor. Arkada ise spoyler ve son dönemde moda haline gelen boydan boya stop lambaları dikkat çekiyor.

60 KWSA KAPASİTELİ BATARYA PAKETİ

Yapılan açıklamada, Suzuki eVX konseptinin 60 kWsa kapasiteli batarya paketine sahip olduğu belirtilmiş. Bunun da kompakt modele tek şarjla 550 kilometre civarında sürüş menzili kazandırması hedefleniyor. Ancak bu değer, Hindistan'da geçerli olan MIDC sürüş döngüsüne göre verilmiş.

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