Suzuki Vitara sonbahar fırsatı

Kampanya, 31 Ekim 2023 tarihine kadar Suzuki yetkili satıcılarında geçerli olacak.
Kredi kampanyasının detayları
Suzuki’nin kredi finansal çözüm ortakları olan T. İş Bankası, Garanti A.Ş ve Akbank A.Ş’de geçerli olan kredi kampanyası, 200.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli bireysel taşıt kredisi için %0,49 faiz oranı sağlıyor. Bankaların tahsis ücreti, rehin tesis ücreti, yıllık maliyet oranı ve aylık taksit tutarı gibi bilgileri aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
|Banka
|Tahsis Ücreti (BSMV dahil)
|Rehin Tesis Ücreti
|Yıllık Maliyet Oranı
|Aylık Taksit Tutarı
|T. İş Bankası
|1.150 TL
|75,35 TL
|%9,0106
|17.364,78 TL
|Akbank A.Ş
|1.150 TL
|75,35 TL
|%9,1646
|17.364,78 TL
|Garanti A.Ş
|1.100 TL
|86,65 TL
|%10,36
|17.364,78 TL
Sigorta masrafları yıllık maliyet oranı hesaplamalarına dahil edilmemiştir.
Vitara’nın özellikleri
Vitara’nın ortalama yakıt tüketim değeri karışık 5.7-6.5 lt/100km arasında, ortalama CO2 emisyonu ise 128-146 g/km arasındadır.