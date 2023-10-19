Suzuki Vitara sonbahar fırsatı

Suzuki, 2023 model yılı 0 km Vitara modelinin tüm versiyonlarında %0,49 faizli kredi avantajı sunuyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Suzuki Vitara sonbahar fırsatı

Kampanya, 31 Ekim 2023 tarihine kadar Suzuki yetkili satıcılarında geçerli olacak.

Kredi kampanyasının detayları

Suzuki’nin kredi finansal çözüm ortakları olan T. İş Bankası, Garanti A.Ş ve Akbank A.Ş’de geçerli olan kredi kampanyası, 200.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli bireysel taşıt kredisi için %0,49 faiz oranı sağlıyor. Bankaların tahsis ücreti, rehin tesis ücreti, yıllık maliyet oranı ve aylık taksit tutarı gibi bilgileri aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

BankaTahsis Ücreti (BSMV dahil)Rehin Tesis ÜcretiYıllık Maliyet OranıAylık Taksit Tutarı
T. İş Bankası1.150 TL75,35 TL%9,010617.364,78 TL
Akbank A.Ş1.150 TL75,35 TL%9,164617.364,78 TL
Garanti A.Ş1.100 TL86,65 TL%10,3617.364,78 TL

Sigorta masrafları yıllık maliyet oranı hesaplamalarına dahil edilmemiştir.

Vitara’nın özellikleri

Vitara’nın ortalama yakıt tüketim değeri karışık 5.7-6.5 lt/100km arasında, ortalama CO2 emisyonu ise 128-146 g/km arasındadır.

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