Suzuki Vitara sonbahar fırsatı

Kampanya, 31 Ekim 2023 tarihine kadar Suzuki yetkili satıcılarında geçerli olacak.

Kredi kampanyasının detayları

Suzuki’nin kredi finansal çözüm ortakları olan T. İş Bankası, Garanti A.Ş ve Akbank A.Ş’de geçerli olan kredi kampanyası, 200.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli bireysel taşıt kredisi için %0,49 faiz oranı sağlıyor. Bankaların tahsis ücreti, rehin tesis ücreti, yıllık maliyet oranı ve aylık taksit tutarı gibi bilgileri aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Banka Tahsis Ücreti (BSMV dahil) Rehin Tesis Ücreti Yıllık Maliyet Oranı Aylık Taksit Tutarı T. İş Bankası 1.150 TL 75,35 TL %9,0106 17.364,78 TL Akbank A.Ş 1.150 TL 75,35 TL %9,1646 17.364,78 TL Garanti A.Ş 1.100 TL 86,65 TL %10,36 17.364,78 TL

Sigorta masrafları yıllık maliyet oranı hesaplamalarına dahil edilmemiştir.

Vitara’nın özellikleri

Vitara’nın ortalama yakıt tüketim değeri karışık 5.7-6.5 lt/100km arasında, ortalama CO2 emisyonu ise 128-146 g/km arasındadır.