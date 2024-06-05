Szymanski neden şok oldu

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Sebastian Szymanski, takımın yeni teknik direktörü Jose Mourinho ve kendi geleceği üzerine düşüncelerini paylaştı.

Polonya Milli Takımı'nın kampında konuşan Szymanski, yeni antrenörü Mourinho hakkında da konuştu.

Mourinho'nun Fenerbahçe'ye transfer olmasını beklemeyen Szymanski, "O, gerçekten özel bir kişi. Futbol dünyasında önemli bir sima. Fenerbahçe'nin harika taraftarları var ve bu tutkulu kulübü seveceğine inanıyorum" dedi.

TRANSFER ŞAKASI YAPTI

Ayrıca, Roma'da Mourinho ile birlikte çalışan milli takım arkadaşı Nicola Zalewski hakkında bir transfer şakası yaptı.

Szymanski, Zalewski'yi Fenerbahçe'ye katılması için ikna etmeye çalıştığını şaka yollu söyledi.