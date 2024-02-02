Tabancayla arkadaşını vurdu polise söylediği sözler şoke etti! Bir de pişkin pişkin güldü

Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde yaralama olayı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aracıyla seyir halinde olan 34 yaşındaki B.T.'yi tabancayla karnından yaralayan İ.M. (36) ve yanındaki arkadaşı S.S.(29) olay yerinden kaçtı.

Yaralı B.T. özel araçla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları sıcak takip sonrası, olaydan kısa bir süre sonra B.T.'yi saklandığı yerde yakaladı.

Suç aletiyle birlikte yakalanan B.T.'nin olay anında yanında olan S.S. de ekipler tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan B.T. ve S.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

S.S.'nin adliye önünde görüntüsünü çeken muhabire, "Ben öldürdüm" diyerek kahkaha atıp, "Az yakışıklı çıkalım da abi" demesi dikkat çekti.