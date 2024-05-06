Tabancayla vurduktan sonra, tekme ve sopayla dövdüler. İşte o anlar

Kaynak: DHA
Tabancayla vurduktan sonra, tekme ve sopayla dövdüler. İşte o anlar
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, yoldan geçen biri esnaf üç kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, S.D.'nin silahla vurulduğu ve daha sonra diğer grubun saldırısına uğradığı görülüyor.

Olay, 4 Mayıs'ta Tepebaşı Mahallesi 608'inci Sokak'ta gerçekleşti. İki husumetli aile arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada S.D., D.Ö. ve yoldan geçen esnaf M.E.E. yaralandı. Sağlık ve polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edildi. Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. S.D.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kavga anına ait güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde, S.D.'nin araçtan inip silahla vurulduğu ve daha sonra diğer gruptan kişiler tarafından saldırıya uğradığı görülüyor.

Olaya karışanların yakalanması için çalışmalar devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma sonucunda, Ş.Ö., İ.D., M.A.Ö., H.Ş., M.E., S.E., A.S., M.S. ve A.S. isimli 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 3 tabanca da ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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