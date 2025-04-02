Tabelaya çarptı! Yeşil alana girerek durabildi: 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tabelaya çarptı! Yeşil alana girerek durabildi: 1 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde direksiyon hâkimiyetini kaybeden araç tabelaya çarptıktan sonra metrelerce giderek ağaçlara çarparak durdu.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale-Bandırma istikametine seyir halinde olan 25 DR plakalı otomobil, Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda savrulan araç, Bandırma tabelasına çarptıktan sonra yol kenarındaki yeşil alana girerek durabildi. Kazanın ardından sürücü, kendi imkânlarıyla araçtan çıkmayı başararak 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi. Kazayla ilgili Bandırma Bölge Trafik Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

Kazanın meydana geldiği noktada Bandırma tabelasının hasar aldığı ve çevrede araçtan kopan parçaların bulunduğu gözlemlendi.

Tabelaya çarptı! Yeşil alana girerek durabildi: 1 yaralı

Tabelaya çarptı! Yeşil alana girerek durabildi: 1 yaralı

Tabelaya çarptı! Yeşil alana girerek durabildi: 1 yaralı

Tabelaya çarptı! Yeşil alana girerek durabildi: 1 yaralı

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