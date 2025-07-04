Tabiatta çalı mucizesi: Bilim adamları da şaştı kaldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tabiatta çalı mucizesi: Bilim adamları da şaştı kaldı

Avokado tarlalarının yanındaki çalılar, arıların polen bulamadığı dönemlerde devreye giriyor, hasadı güvence altına alıyor.

Avustralya’daki Curtin Üniversitesi’nde yürütülen bir araştırma, avokado üretiminin geleceğinin doğal bitki örtüsüne bağlı olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, avokado bahçeleri yanına bırakılan doğal çalılıklar, çiçeklerin az olduğu dönemlerde arılara alternatif polen kaynağı sunuyor. Bu da tarımda vazgeçilmez olan tozlaşma hizmetini artırıyor.

Dr. Joshua Kestel’in yürüttüğü çalışmada, çevresel DNA (eDNA) tarama yöntemi kullanılarak 2 binden fazla böcek örneği toplandı ve bunların taşıdığı polenlerin 250’den fazla bitki türüne ait olduğu tespit edildi. Araziye bitişik doğal alanlarda yaşayan böceklerin, daha çeşitli bitkilerden beslendiği ve daha dirençli hale geldiği görüldü.

Curtin Üniversitesi’nden Doç. Dr. Paul Nevill ise, dünya genelindeki tarım ürünlerinin yüzde 75’inin böceklerle tozlaştığını belirtti. Ancak böcek türlerinin çoğu henüz keşfedilmedi. Uzmanlar, tarlalara entegre edilen doğal alanların hem polinasyon hem de zararlı kontrolü açısından hayati rol oynadığını vurguluyor.

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