Tabut evlerin kira fiyatı uçtu. Bu binaların kiralanmasına dur diyen yok

Karar'ın haberine göre, Adana Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Ülkü Uçar, Kahramanmaraş depreminin ardından depremzedeler ve göçmenlerinde artmasıyla Adana’da ev bulmanın zorlaştığını anlattı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ülke genelinde 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde 453 bin 121 konut satıldı. Bu yıl da aynı döneme göre, yüzde 19 azalma ile satılan konut sayısı 368 bin 867 oldu. İkinci el konut satışları da yüzde 20 azaldı.

Türkiye genelinde nisan ayında 85 bin 652 konut satılırken, bu rakam Adana'da bin 369 olarak gerçekleşti. Konut satışına ilişkin konuşan Adana Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Ülkü Uçar, geçen yıla oranla fiyatlarda yüzde 132'lik artış yaşandığını kaydetti.

Konut stoğundaki azalma, girdi fiyatlarındaki artış ve kredili alımdan kaynaklanan zorluklar nedeniyle fiyatların arttığını vurgulayan Uçar, kira krizi beklediklerini söyledi. Depremzedelerin dönüşü ve okulların açılması ile hem satılık hem de kiralık fiyatlarında artış olacağını vurguladı.

TADİLAT YAPILIP KİRAYA VERİLDİ

TOKİ vasıtasıyla daha çok konut yapılması gerektiğini belirten Uçar, 6 Şubat'taki deprem felaketinin ardından konutta da tercihlerin değiştiğini belirtti.

Uçar, "Adana'da 15-20 katlı hatta 30 katlı binalarımız var. Bu binalarda artık ışıklar yanmaya başladı. İnsanlar, ilk zamanlardaki deprem korkusunu aşıp, evlerine dönmeye başladı. Az hasarlı binaları ise depremin ardından insanlar tercih etmiyordu" dedi.

"Ancak konutların hasar durumları netleşti" diyen Adana Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Ülkü Uçar, "Ciddi anlamda bir konut sıkıntısı ortaya çıktığı için; az hasarlı bina, kolonlarında bir sıkıntı yoksa iç ve dış tadilatları yapılmaya başlandı. Şu anda hem kiraya veriliyor hem de satışı yapılabiliyor" dedi.