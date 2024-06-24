Tacikistan yeşil plakaya geçti

Devlet Araç Muayene Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre Tacikistan'daki elektrikli araçlar 2 Nisan 2024 tarihinden itibaren yeşil plaka takmak zorunda kalacak.

Açıklamda ülkedeki elektrikli binek araçlarda yeşil plakanın kullanıldığı ama zorunlu olmadığı da hatırlatıldı. Yeşil plakalar Tacikistan hükümetinin son 5 yıldır sürdürdüğü doğa dostu trafik projesinin bir yansıması. Tacikler ise bu tür zorlamaların kendilerini zora soktuğu, hükümetin bunca dert arasında plakalarla uğraşmasının gereksiz olduğunu savunuyor.