Tacikistan yeşil plakaya geçti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tacikistan yeşil plakaya geçti

Tacikistan'da elektrikli araçlar için yeşil plaka uygulaması zorunlu hale getirildi.

Devlet Araç Muayene Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre Tacikistan'daki elektrikli araçlar 2 Nisan 2024 tarihinden itibaren yeşil plaka takmak zorunda kalacak.

Açıklamda ülkedeki elektrikli binek araçlarda yeşil plakanın kullanıldığı ama zorunlu olmadığı da hatırlatıldı. Yeşil plakalar Tacikistan hükümetinin son 5 yıldır sürdürdüğü doğa dostu trafik projesinin bir yansıması. Tacikler ise bu tür zorlamaların kendilerini zora soktuğu, hükümetin bunca dert arasında plakalarla uğraşmasının gereksiz olduğunu savunuyor.

vbvb.jpg

Son Haberler
Eliyle balık tutmaya çalışan adam 40 santimetrelik suda böyle öldü Yerel Haberler
Eliyle balık tutmaya çalışan adam 40 santimetrelik suda böyle öldü
Türk sporunun ifrat ve tefrikini açıkladı Spor
Türk sporunun ifrat ve tefrikini açıkladı
Ünlü modacının tekne turu karakolda bitti Magazin
Ünlü modacının tekne turu karakolda bitti
Ersan Şen hangi partiye oy verdiğini açıkladı Gündem
Ersan Şen hangi partiye oy verdiğini açıkladı
Toplu balık ölümleri ile ilgili soruşturma başlatıldı Gündem
Toplu balık ölümleri ile ilgili soruşturma başlatıldı
Uyuşturucu yetiştiren şüpheliyi eşi ele verdi Gündem
Uyuşturucu yetiştiren şüpheliyi eşi ele verdi
Ayhan Sicimoğlu'nun dövdüğü genç konuştu. Bir de utanmadan para teklif etmiş Gündem
Ayhan Sicimoğlu'nun dövdüğü genç konuştu. Bir de utanmadan para teklif etmiş