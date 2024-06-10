Tacizci müdür kız imam hatip lisesine tayin oldu. Kurda kuzu teslim etmişler

Ankara’da tacizle suçlanan okul müdürü kız imam hatip lisesine tayin oldu. Daha önce AKP’den milletvekili aday adayı olan okul müdürünün göreve 12 Temmuz’da başlayacağı öğrenildi.

Gazete Duvar’dan Ferhat Yaşar’ın haberine göre, Dün Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olan N.A. 4 yıl önce Ankara’nın Sincan ilçesindeki Süleyman Demirel Anadolu Lisesi’ne müdür olarak atandı. Okulda görevli 4 öğretmen, müdürü tacizle suçladı. N.A’nın öğretmenleri odasına çağırarak hakaret ettiği öğrenildi. Bazı öğretmenleri ise taciz ettiği belirtildi.

Okulda görevli 4 öğretmen, müdürü taciz ve mobbing iddiasıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na şikayet etti. Ayrıca savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

SAVCILIK VE BAKANLIK “SORUŞTURMAYA GEREK YOK” DEDİ

Daha önce AKP’den milletvekili aday adayı olan N.A.’nın Milli Eğitim eski Bakanı İsmet Yılmaz ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ile hemşeri olduğunu öne sürerek kimsenin kendisine bir şey yapamayacağını söylediği iddia edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin şikayeti sonrası inceleme yapılması için müfettiş görevlendirdi. Hazırlanan raporda müdür N.A. hakkında bir işlem yapılmasına gerek olmadığı belirtildi. Savcılık ise takipsizlik kararı verdi. Savcılığın kararında müdürün öğretmenlerle konuşurken pantolonu üzerinde cinsel organı ile oynadığı iddiasına ilişkin bu hareket ‘refleks’ olarak açıklandı.

KIZ İMAM HATİP LİSESİNE MÜDÜR OLDU

Taciz iddiaları ile gündeme gelen müdür N.A.’nın yeni görev yeri belli oldu. N.A.’nın Sincan Kız İmam Hatip Lisesi’ne müdür olarak atandığı öğrenildi. N.A.’nın yeni görev yerinde işe 12 Temmuz’da başlayacağı belirtiliyor.