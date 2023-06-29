Tacizci psikoloğun savunması şoke etti

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılan davaya göre, Hatice B. (32), 2017 yılında kişisel problemleri ve öfke sorunlarına ilişkin psikolog Mustafa Özay’a başvurdu. 2017 yılından 2021 yılına kadar ücret karşılığında terapi alan Hatice B., 2020 yılındaki koronavirüs salgını nedeniyle terapilerini online almaya başladı. İddiaya göre Hatice B., 14 Şubat 2020 tarihindeki seans randevusu için psikoloğu Özay ile görüştü. Mustafa Özay, ‘bir psikoloğun gözünden’ isimli Instagram profilinden istek göndereceğini ve bunu kabul etmesi gerektiğini Hatice B.’ye söyledi.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Psikolog Özay, istek gönderdiği linkte kendisinin seanslarla tahrik olduğu şeklinde Hatice B.’ye taciz edici yazılar yazdı, Hatice B. ise psikolog Özay’ın bu yazılarına tepki gösterdi. Özay da on seansı ücretsiz yapabileceğini söyleyerek kendisini affettirmeye çalıştı. Psikoloğunun bu konuşmalarından rahatsızlık duyan genç kadın, savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma kapsamında savunma yapan psikolog Özay, “Ben Hatice B.’ye kendi isteğiyle kişisel problemleri ve öfke sorunlarıyla ilgili danışmanlık hizmeti veriyordum. Kendisiyle yaptığımız yüz yüze görüşmelerde daha çok onun cinsel hayatında yaşamış olduğu partnerleri ile yaşadığı sorunları konuştuk. Aramızda geçen yazışmalar tamamen kendisinin tedavisine yönelikti” dedi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2 yıldır görülen davada kararını açıklayan mahkeme, psikolog Özay’ı ‘cinsel taciz’ suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın geçmişte kasıtlı bir suçtan mahkûm olmaması ve kişilik özelliklerini de dikkate alarak, bu cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi. Mahkemenin gerekçeli kararında şu ifadelere yer verildi:

Sanık Özay’ın mesajlarının doğrudan kendisini olaya dahil ettiği anlaşılmıştır. Özay’ın cinsel içerikli olarak yapmış olduğu yazışmaların ‘cinsel taciz’ suçunu oluşturduğu anlaşıldığından, bu sebeple isnat edilen suçu işlediği sabit görülmüştür.