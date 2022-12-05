6 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tacizciyi yakalayan genç kan donduran anları anlattı

Tacizciyi yakalayan genç kan donduran anları anlattı

Diyarbakır’da 9 yaşında bir kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen şüpheli, sokak ortasında mahalleli tarafından darp edildi. Şahsı suçüstü yakalayan genç, kan donduran anları anlattı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 23:47
Takip Et

Tacizciyi yakalayan genç kan donduran anları anlattı

Tacizciyi yakalayan genç kan donduran anları anlattı
+
Aa
-

İHA - Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 792. Sokak’ta bulunan metruk bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, saat 19.30 civarı metruk bir evin önünden geçen H.B. ve arkadaşları içeride bir kişinin olduğunu gördü. Cep telefonlarının ışıklarını yakarak içeriye giren gençler, 25 yaşlarındaki bir şahsın 9 yaşındaki kız çocuğuna taciz ve tecavüz girişimini görünce şok oldu. Gençler, kızın güvenliğini sağlarken, çevredekiler tarafından da durumun öğrenilmesi üzerine tacizci sokak ortasında darp edildi.

Tacizciyi suçüstü yakalayan H.B., İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuştu. H.B., kız çocuğunun çıplak halde olduğunu, tacizcinin de giyinmeye başladığını ileri sürerek şahsın ceza alması için yetkililere çağrıda bulundu. H.B., "Saat 19.30 civarıydı, yoldan geçerken burada birinin olduğunu fark ettik. İçeri girerek ışığımı yaktım, arkadaşlarla baktığımızda şüpheli oturuyordu, kız çıplak şekildeydi, şoka girdik. Biz, içeri girdiğimizde kemerini düzeltiyordu, daha sonra dışarı çıkartarak vurduk. İstiyoruz ki cezasını alsın. Kız 9 yaşındaydı, adam 25 yaşlarındaydı" dedi.

"Yetkililerden rica ediyoruz, bu metruk evin yıkılmasını istiyoruz" diyen H.B., "Kadınlarımız var. Biz, gözümüzle şahit olduk, yetkililerin gerekeni yapmasını rica ediyoruz. Mahalle sakinleri polisi aradı şahsın cezasını çekmesi için. Polis alıp karakola gitti. Ben de giderek ifademi verdim. Gözümüzle şahit olduk" ifadelerine yer verdi.

Olayla ilgili inceleme devam ederken, şüpheli mahalleli tarafından polis ekiplerine teslim edildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
1
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
2
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
3
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
﻿Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Esad açıklaması. Cumhurbaşkanımız mesaj gönderiyor
4
﻿Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Esad açıklaması. Cumhurbaşkanımız mesaj gönderiyor
﻿Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Esad açıklaması. Cumhurbaşkanımız mesaj gönderiyor
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
5
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿Acun Ilıcalı, Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
6
﻿Acun Ilıcalı, Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
﻿Acun Ilıcalı, Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
﻿Murat Ülker ABD'nin şikayetiyle dev ceza kesildiğini iddia etmişti. Cola Turka olayında yeni gelişme. AKP'nin eski bakanından itiraf gibi açıklama: Ben değil Erdoğan çağırdı.
7
﻿Murat Ülker ABD'nin şikayetiyle dev ceza kesildiğini iddia etmişti. Cola Turka olayında yeni gelişme. AKP'nin eski bakanından itiraf gibi açıklama: Ben değil Erdoğan çağırdı.
﻿Murat Ülker ABD'nin şikayetiyle dev ceza kesildiğini iddia etmişti. Cola Turka olayında yeni gelişme. AKP'nin eski bakanından itiraf gibi açıklama: Ben değil Erdoğan çağırdı.
﻿Kolombiya'da toprak kayması: En az 34 kişi öldü
﻿Kolombiya'da toprak kayması: En az 34 kişi öldü
﻿Kolombiya'da toprak kayması: En az 34 kişi öldü
﻿Tacizciyi yakalayan genç kan donduran anları anlattı
﻿Tacizciyi yakalayan genç kan donduran anları anlattı
﻿Tacizciyi yakalayan genç kan donduran anları anlattı
﻿Rusya: Ukrayna, 2 askeri havaalanımıza saldırı girişiminde bulundu
﻿Rusya: Ukrayna, 2 askeri havaalanımıza saldırı girişiminde bulundu
﻿Rusya: Ukrayna, 2 askeri havaalanımıza saldırı girişiminde bulundu
﻿İş yerlerinde her 5 kişiden en az biri şiddet ve tacize uğruyor
﻿İş yerlerinde her 5 kişiden en az biri şiddet ve tacize uğruyor
﻿İş yerlerinde her 5 kişiden en az biri şiddet ve tacize uğruyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.