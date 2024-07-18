Tadic 35 yaşında veda etti

Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic, EURO 2024'ün ardından Sırbistan Millî Takımı'ndan emekli olduğunu açıkladı.

35 yaşındaki futbolcu, bu kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

Tadic, "Milli takım benim için her zaman bir aşk olmuştur. Vatan sevgisi, insan sevgisi, oyun sevgisi, rekabet ve sosyalleşme... Milli takıma veda ediyorum ama bir gün yine orada olacağıma inanıyorum. Oyunculuk kariyerimin ardından futbolda kalmak istiyorum ve eğer yapabiliyorsanız ülkenize yardım etmekten daha iyi bir şey olamaz." dedi.

Sırbistan formasıyla 111 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 23 gol ve 40 asistlik performans sergilemişti.