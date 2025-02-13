Tadic ve Dzeko'dan gollere devam

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Dusan Tadic, Trendyol Süper Lig'de takımı adına ürettiği skor katkısını Anderlecht'e attığı golle birlikte Avrupa kupalarında da sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Belçika ekibi Anderlecht'i 3-0 mağlup etti. Müsabakaya 11'de başlayan Dusan Tadic, 11. dakikada takımının ilk golünü attı. Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic'in ortasında Yusuf Akçiçek kafayı vururken, Tadic kafayla dokunuşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

10. GOL SEVİNCİ

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 8 gol, 10 asistle Fenerbahçe'nin gol yollarına en etkili isimlerinden olan Sırp futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2. golüne imza attı. Tadic, lig aşamasında Twente filelerini havalandırmıştı. 36 yaşındaki futbolcu bu sezon 10. kez gol sevinci yaşadı.

DZEKO'DAN 19.GOL

Fenerbahçe, sahasında Belçika ekibi Anderlecht'i 3-0 mağlup ederken, Edin Dzeko da 1 gole imza attı. Mücadeleye kaptan olarak 11'de başlayan Dzeko, 42. dakikada fileleri havalandırdı. Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 12 gol kaydeden Bosna Hersekli forvet, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 gol attı. Dzeko, UEFA Avrupa Ligi'nde de Slavia Prag ve Midtjylland maçlarını da boş geçmezken, bugün de yaşadığı gol sevinciyle bu organizasyonda 3. golünü kaydetti.

38 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formaya bu sezon 19. golüne ulaştı.