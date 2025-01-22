Tadic'ten Skriniar'a "En iyi transferlerden!"

Fenerbahçe yarın UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Lyon ile mücadele edecek. Maç öncesi Dusan Tadic açıklamalarda bulundu.

Tadic, "Zor bir maç olacak. Kaliteli oyuncuları var. Biz Fenerbahçe'yiz. Puanlara ihtiyacımız var. Taraftarımız önünde isteğimiz galibiyet. Rakibimize saygı duyuyoruz ama en iyisini ortaya koyacağız ve kimin daha iyi olduğunu gösterme niyetindeyiz. Umarım kazanan taraf biz olacağız" dedi.

"SKRINIAR HARİKA BİR OYUNCU"

Fenerbahçe'nin PSG'den kadrosuna katmaya hazırlandığı Slovak stoper Milan Skriniar için konuşan Tadic "Harika bir haber! Harika bir oyuncu. Bizlere çok yardımcı olacaktır, hiç şüphem yok. Kulübün imza attığı en güzel, en iyi transferlerden biri. Çok mutluyum bu transferden dolayı" ifadelerini kullandı.

"MAÇ MAÇ İLERLEYECEĞİZ"

Avrupa Ligi’ni kazanma hedefleri olup, olmadığıyla ilgili düşünceleri sorulan tecrübeli futbolcu “Bu noktada hoca ile aynı fikirdeyiz. Staff ile aynı düşüncelerdeyiz. İsteğimiz, arzumuz en uzak noktaya kadar gidebilmek. Tabii ne olacağını göreceğiz. Hocamız kariyerinde çok fazla kupalar kazanmış bir teknik adam. Bizler de maç maç ilerleyip, sonrasında neler olacağını göreceğiz. Söylemiş olduğum gibi hocamı çok tecrübeli. Daha önce Avrupa’da kazanmış olduğu birçok kupa var. Onu talimatlarını, bizden istediği şeyleri takip etmeliyiz. Bir şeyler kazanmak için mümkün olan en doğru şey bana göre bu şekilde hareket etmek.”