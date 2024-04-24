Tadilat yaparken altın buldu, evinin taksitini ödedi

Kaynak: Haber Merkezi
Tadilat yaparken altın buldu, evinin taksitini ödedi
İngiltere’nin Dorset bölgesinde yaşayan Robert ve Becky Fooks çifti, yeni aldıkları evin tadilatı sırasında beklenmedik bir sürprizle karşılaştı.

Evlerinin zemininde kazı yaparken toprağa gömülü bir kase içinde eski paralar buldular. Bu paraların bazılarının altın olduğunu fark eden çift, yetkililere başvurdu.

Yapılan incelemeler sonucunda, 16. ve 17. yüzyıldan kalma binlerce altın ve gümüş paranın ortaya çıktığı belirlendi. Bu eski paralar, açık artırmada tahmin edilen değerin iki katına çıkarak 60 bin sterline (yaklaşık 2 milyon 425 bin TL) satıldı.

hazine1.jpgFooks çifti, bu beklenmedik servetle evin taksitlerini ödeyeceklerini söyledi. Daha önce bulunan bozuk paraların ise İngiltere İç Savaşı sırasında servetini saklamaya çalışan bir toprak sahibine ait olduğu iddia edilmişti.

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