Tadilat yaparken altın buldu, evinin taksitini ödedi

Evlerinin zemininde kazı yaparken toprağa gömülü bir kase içinde eski paralar buldular. Bu paraların bazılarının altın olduğunu fark eden çift, yetkililere başvurdu.

Yapılan incelemeler sonucunda, 16. ve 17. yüzyıldan kalma binlerce altın ve gümüş paranın ortaya çıktığı belirlendi. Bu eski paralar, açık artırmada tahmin edilen değerin iki katına çıkarak 60 bin sterline (yaklaşık 2 milyon 425 bin TL) satıldı.

Fooks çifti, bu beklenmedik servetle evin taksitlerini ödeyeceklerini söyledi. Daha önce bulunan bozuk paraların ise İngiltere İç Savaşı sırasında servetini saklamaya çalışan bir toprak sahibine ait olduğu iddia edilmişti.