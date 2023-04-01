1 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Tadilat yapılan bina yandı

E-5 yan yol üzerinde tadilat halindeki 6 katlı bir iş yerinin dış cephesi, henüz bilinmeyen nedenden dolayı yandı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, dış cephedeki alevlerin yükseldiği yangın bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 16:10
Takip Et

Tadilat yapılan bina yandı

Tadilat yapılan bina yandı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, yangın, saat 14.30 sıralarında Esenyurt E-5 yan yol üzerinde bulunan 6 katlı iş merkezinde yaşandı.

Tadilat halinde olan binanın dış cephe kaplaması bir anda yanmaya başladı. Dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yangın nedeniyle çevrede yoğun duman oluşurken, itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Dış cephedeki alevlerin yükseldiği yangın anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
1
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
2
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿Sedat Peker görüş değiştirdi. Avukatı açıkladı
3
﻿Sedat Peker görüş değiştirdi. Avukatı açıkladı
﻿Sedat Peker görüş değiştirdi. Avukatı açıkladı
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
4
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
5
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
6
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
﻿Mehmet Şimşek'ten bomba Kılıçdaroğlu hamlesi. Erdoğan'ın bakanlık teklifini reddetmişti
7
﻿Mehmet Şimşek'ten bomba Kılıçdaroğlu hamlesi. Erdoğan'ın bakanlık teklifini reddetmişti
﻿Mehmet Şimşek'ten bomba Kılıçdaroğlu hamlesi. Erdoğan'ın bakanlık teklifini reddetmişti
﻿Tadilat yapılan bina yandı
﻿Tadilat yapılan bina yandı
﻿Tadilat yapılan bina yandı
﻿Papa hastaneden taburcu oldu
﻿Papa hastaneden taburcu oldu
﻿Papa hastaneden taburcu oldu
﻿Ramazan ayında cami musluksuz kaldı
﻿Ramazan ayında cami musluksuz kaldı
﻿Ramazan ayında cami musluksuz kaldı
﻿Rüyada atölye görmek ne demek?
﻿Rüyada atölye görmek ne demek?
﻿Rüyada atölye görmek ne demek?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.