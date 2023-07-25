Tadına bakan paket paket alıyor. Başka şehirlerden alıcılar bile geliyor

Düzce Çilimli Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Çilimli Kadın Kooperatifi iş birliğinde siyah pirinç ile yapılan dolma ve pilav vatandaşların beğenisine sunuldu.

PAKET PAKET ALDILAR

Siyah pirinci görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, sunumu yapılan yemeklerin tadına bakanlar ise paket paket siyah pirinç aldı.

TOKLUK HİSSİ VERİYOR, KİLO KAYBINA NEDEN OLUYOR

Siyah pirinç hakkında bilgiler veren Çilimli Kadın Kooperatifi Başkanı Tuğçe Özbal, "Siyah pirinç tokluk hissi vererek vücutta kilo kaybına sebep oluyor. Aynı zamanda bol tahıl olan bir pirinçtir. Bu da sağlık açısından faydalıdır. Şeker hastaları rahatlıkla tüketebilir. Siyah pirinç ile yaptığımız yiyecekler var. Vatandaşlar tadını beğeniyorlar. Kişilerin damak zevklerine de uygun geliyor. Siyah pirinci daha çok tatlı da kullanıyoruz. Sütlaç güzel oluyor, lezzetli oluyor. Salatası, yaprak sarması, pilavı sebzeli veya etli olarak yapılabiliyor. Tamamen kişilerin damak tadına göre diyebiliriz. Stantta da sarmamız var. İlk defa yiyen kişiler tadını beğeniyor. Hoşlarına gidiyor. Denemek istiyorlar ve bir paket alıyorlar" dedi.

"KİLOSU 120 LİRA"

Pirinci almak isteyenler Çilimli Belediyesi ile irtibata geçebileceğini belirten Özbal, "Almak isteyenler Çilimli Belediyesi veya Çilimli Kadın Kooperatifi ile irtibata geçerek, siyah pirinci alabilirler. Kilosu 120 lira. Yarım kiloluk paketler var. Onlardan da alabilirler" şeklinde konuştu.

BAŞKA ŞEHİRLERDEN GELİİYORLAR

Şifa deposu siyah pirinci alabilmek için Sakarya’dan Düzce’ye gelen Sabiha Bayraktar, "Siyah pirincin faydalarını biliyorum. Bunun için Sakarya’dan Düzce’ye festivale geldim. Daha önce bu pirinci kullandım. Özellikle almaya geldim. Şeker hastalığına, kabızlığa ve kilo vermeye faydalı bir ürün. Birçok şeye faydası olduğunu biliyorum. Aldım pirincimi gidiyorum" diye konuştu.