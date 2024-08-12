Taha Akgül olimpiyatta neden altın alamadığını açıkladı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazanarak aktif güreş kariyerini sonlandıran Taha Akgül, altın madalyayı hakemlerin yarı finaldeki kararları nedeniyle kaybettiğini belirtti.

Ankara Esenboğa Havalimanı’nda coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Taha Akgül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bakanlığımız, federasyonumuz ve teknik ekibimizle altın madalya için gereken her şeyi yaptık. Ancak yarı finali hakemlerin kararıyla kaybettik. Olimpiyat şampiyonu ile dünya şampiyonunun maçında ‘pasif’ kararıyla sonuç belirlenmemeliydi. Diğer maçlarda hiç puan vermedim. Şükürler olsun büyük başarılar elde ettim. Kariyerimi altınla bitirmek istiyordum ama hak etmediğim bir mağlubiyet aldım. O altını alsaydım ülke sıralamasında 15-20 basamak yükselecektik. Hakemler aslında bir ülkenin kaderiyle de oynadı. Üzgünüm. Bronz madalyada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kendilerine büyük destek verdiğini belirten Taha, “Başkanımız gelip bizimle 6-7 gün orada vakit geçirdi. Altın madalya armağan etmek istiyordum ama olmadı. Gençlik ve Spor Bakanımız oradaydı, bize destek oldu. Sonu bronzla bitti. Benim için yeni bir hayat başlıyor. Ailemle vakit geçireceğim, sonra ülkem için ne gerekiyorsa yapacağım.” ifadelerini kullandı.

Minderde ayakkabısını çıkararak güreşe veda ettiği anı da anlatan milli sporcu, “Bizim misyonumuz burada bitmiyor. Güzel bir kariyerle aktif spor hayatımız bitti ama bizden sonraki kardeşlerimize de yardımcı olacağız. Devletimizin ve milletimizin bize verdiği imkanlarla onlara da hizmet edeceğiz. Çok zor bir andı. Bütün kariyerim gözümün önüne geldi. Tribünler kariyerimin büyüklüğünün farkındaydı. Olimpiyatla bitirmem önemliydi. Her şeye rağmen kariyerimi zirvede bıraktım.” dedi.

Türkiye’nin 40 yıl sonra olimpiyatta altın madalya kazanamamasını da değerlendiren Taha, “2028’de olimpiyatlarda tüm branşlarda bunu telafi edeceğimizi düşünüyorum.” şeklinde konuştu.