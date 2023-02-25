25 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Taha Akgül, Mısır'da altın madalya kazandı

Taha Akgül, Mısır'da altın madalya kazandı

Milli güreşçi Taha Akgül, Mısır'da düzenlenen ve dünya sıralamasına puan veren İbrahim Mustafa Turnuvası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 22:44
Takip Et

Taha Akgül zirveye çıktı

Taha Akgül, Mısır'da altın madalya kazandı
+
Aa
-

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İskenderiye kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, finalde Polonyalı rakibi Kamil Tomasz Kosciolek'i 5-0 mağlup etti.

Turnuvaya eleme turundan başlayan Taha Akgül, Kazakistan'dan Yusup Batirmurzaev'i 7-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Hint rakibi Dinesh Dinesh'i 11-0'lık skorla geçen Taha, yarı finalde ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski'yi 7-2 yenerek finale yükseldi.

Final müsabakasında Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek'in karşısına çıkan Taha, minderden galip ayrılarak altın madalyaya uzandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
1
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
2
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Demir ve çimentoya depremde evler yeniden yapılacak diye rekor zam yaptılar. Şimdi, vatandaş 'Nerede bu devlet?' demesin mi?
3
﻿Demir ve çimentoya depremde evler yeniden yapılacak diye rekor zam yaptılar. Şimdi, vatandaş 'Nerede bu devlet?' demesin mi?
﻿Demir ve çimentoya depremde evler yeniden yapılacak diye rekor zam yaptılar. Şimdi, vatandaş 'Nerede bu devlet?' demesin mi?
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
4
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
﻿Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir
5
﻿Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir
﻿Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir
﻿Felaketin enkazıyla yeni felaketlere kapı aralanıyor!
6
﻿Felaketin enkazıyla yeni felaketlere kapı aralanıyor!
﻿Felaketin enkazıyla yeni felaketlere kapı aralanıyor!
﻿Herkes depremzedelerin nasıl oy kullanacağını tartışırken kulislerden bu haber sızdı: Erdoğan karşı çıktı
7
﻿Herkes depremzedelerin nasıl oy kullanacağını tartışırken kulislerden bu haber sızdı: Erdoğan karşı çıktı
﻿Herkes depremzedelerin nasıl oy kullanacağını tartışırken kulislerden bu haber sızdı: Erdoğan karşı çıktı
﻿Şırnak Valiliği'nden Uludere Barajı açıklaması
﻿Şırnak Valiliği'nden Uludere Barajı açıklaması
﻿Şırnak Valiliği'nden Uludere Barajı açıklaması
﻿Alaşehir’de su tankı patladı 1 ölü
﻿Alaşehir’de su tankı patladı 1 ölü
﻿Alaşehir’de su tankı patladı 1 ölü
﻿Barbora Krejcikova Dubai'de şampiyon oldu
﻿Barbora Krejcikova Dubai'de şampiyon oldu
﻿Barbora Krejcikova Dubai'de şampiyon oldu
﻿İstanbul'un birçok noktasında huzur uygulaması yapıldı
﻿İstanbul'un birçok noktasında huzur uygulaması yapıldı
﻿İstanbul'un birçok noktasında huzur uygulaması yapıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.