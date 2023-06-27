Tahıl anlaşması Afrika'nın geleceğini belirleyecek

Gelecekte devam etmeyeceği belirsizliklerle dolu olan tahıl anlaşması Afrika'nın açlıkla olan mücadelesini belirleyecek.

Tahıl anlaşması Afrika'nın geleceğini belirleyecek

Birleşmiş Milletler yaptığı açıklamada, haftalar içinde çökebilecek olan Ukrayna tahıl ihracatı anlaşmasının, bazılarının zaten açlıktan ölmek üzere olduğu Afrika Boynuzu'ndaki milyonlarca insan için kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Küresel gıda krizini hafifletmeyi amaçlayan Karadeniz Tahıl Girişiminin, Rusya yenilenmeyi kabul etmedikçe 17 Temmuz sonunda sona ereceği bildirilirken, Moskova’nın paralel bir anlaşmanın işleyişinden memnun olmadığı bildirildi.

BM Dünya Gıda Programı'nın bölgedeki kıdemli acil durum yetkilisi Dominique Ferretti, ihracat anlaşmasının çökmesi durumunda, "Doğu Afrika'yı kesinlikle çok ama çok sert bir şekilde vuracak" dedi.

BM'ye göre, anlaşma kapsamında şu ana kadar yaklaşık 32,4 milyon ton ihraç edildi. İhracatın yarısından biraz fazlası mısır, dörtte birinden fazlası ise buğday oldu.

BM ve Türkiye ile geçtiğimiz Temmuz ayında imzalanan ilk 120 günlük anlaşma, Kasım, Mart ve Mayıs aylarında olmak üzere üç kez uzatılmıştı.

Ferretti, Ukrayna tahıl anlaşmasının “sadece Doğu Afrika için değil, tüm Afrika için kesinlikle kritik” olduğunu söyledi.

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