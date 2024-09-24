Tahin pekmezin üstüne 1 bardak ekleyin! Kemikleri beton gibi yapın

Hem sindirim sistemini düzenleyen hem de genel vücut fonksiyonlarını destekleyen bu karışımın faydaları saymakla bitmiyor.

TAHİN PEKMEZ VE YOĞURT KARIŞIMININ FAYDALARI NELERDİR?

Tahin, susam tohumlarından elde edilen besleyici bir pasta olup, yüksek oranda protein, lif ve sağlıklı yağlar içerir. Pekmez ise, doğal şekerlerin yanı sıra demir, kalsiyum ve vitaminler bakımından zengin. Yoğurt ise probiyotik içeriğiyle sindirim sistemi için mükemmel bir besin. Peki bu üç bileşen bir araya geldiğinde ne olur?

Tahin pekmez, yüksek kalsiyum içeriği sayesinde kemiklerin güçlenmesine yardımcı olurken, yoğurt ise kalsiyumun emilimini artırır ve kemik yapısını destekler. Düzenli tüketildiğinde, bu karışım kemikleri güçlendirir ve osteoporoz riskini azaltır.

ÖKSÜRÜĞÜ YOK EDEN DOĞAL BİLEŞEN

Pekmez, öksürüğü hafifleten doğal bir bileşen. Yoğurt ise, bağışıklık sistemini güçlendiren probiyotikler ile boğaz enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı oluyor. Tahin de boğazı rahatlatan özellikleriyle biliniyor. Bu süper karışım kış aylarında gripten korunmada etkili.

Enerji seviyelerini artırma konusunda da etkili olan bu karışım, içeriğindeki kompleks karbonhidratlar sayesinde uzun süreli enerji sağlar.

Tahin ve pekmez, yorgunluk hissini azaltır ve günlük aktivitelerde daha enerjik hissetmenize yardımcı olur. Yoğurt da, içeriğindeki protein ile kasları destekler ve genel enerji seviyenizi yükseltir.

TAHİN-PEKMEZ-YOĞURT KARIŞIMI TARİFİ

Malzemeler:

2 yemek kaşığı tahin

2 yemek kaşığı pekmez

1 su bardağı yoğurt

TAHİN-PEKMEZ-YOĞURT KARIŞIMI NASIL YAPILIR?

Bir kasede tahin ve pekmezi iyice karıştırın.

Karışıma yoğurdu ekleyin ve homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.

Tahin pekmezin üstüne 1 bardak ekleyin Üçü bir ayara gelince etkisi 50 kat artıyor: Kemikleri beton gibi yapıyor, balgamı söküp atıyor, buruş buruş damarları genişletip kolesterolün kökünü kazıyor

Karışımı bir servis kasesine aktarın ve soğuk servis yapın.

Tahin pekmezin üstüne 1 bardak ekleyin Üçü bir ayara gelince etkisi 50 kat artıyor: Kemikleri beton gibi yapıyor, balgamı söküp atıyor, buruş buruş damarları genişletip kolesterolün kökünü kazıyor

Bu basit ve lezzetli karışımı günün herhangi bir saati tüketebilir, sağlığınıza katkıda bulunabilirsiniz.