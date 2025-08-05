Tahini sakın böyle tüketmeyin! Zehre dönüşüyor

Sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezlerinden tahin, yanlış gıdalarla birleştirildiğinde sindirim sisteminde ciddi sorunlara yol açabilir.

Uzmanlar, tahinin yüksek nişasta ve şeker içeren besinlerle tüketilmesinin bağırsaklarda fermantasyon etkisi oluşturarak toksik bileşiklerin oluşumuna neden olabileceği konusunda hemfikir. Bu durum, mide şişkinliğinden gaz sorunlarına, hazımsızlıktan daha ciddi sindirim bozukluklarına kadar bir dizi sağlık problemini tetikleyebilir.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, tahinin tüketiminde dikkatli olunması gerektiğini ortaya koydu.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: TAHİNLE HANGİ GIDALAR RİSKLİ?

ABD’de Integrative Nutrition Health Institute’ten beslenme uzmanı Dr. Melissa Hayworth, tahinin yüksek yağ içeriği nedeniyle nişasta ve şeker oranı yüksek gıdalarla birleştiğinde sindirim sisteminde olumsuz etkiler oluşturabileceğini belirterek, “Tahin gibi yağ oranı yüksek besinler, patates, mısır veya meyve suları gibi yüksek nişasta ve şeker içeren gıdalarla birlikte tüketildiğinde bağırsaklarda fermantasyon meydana gelebilir. Bu, toksik maddelerin oluşumuna ve bağırsak florasının bozulmasına yol açabilir” dedi.

İngiltere’de King's College London’dan beslenme ve diyetetik uzmanı Prof. Dr. Kevin Whelan da benzer bir uyarıda bulundu. Whelan’a göre, tahinin yüksek yağ içeriği, nişastalı gıdalarla birleştiğinde sindirim enzimlerinin etkinliğini azaltabilir ve bağırsaklarda gaz birikimine neden olabilir.

Whelan, “Bu tür kombinasyonlar, bağırsak mikrobiyotasını olumsuz etkileyerek inflamatuar yanıtları tetikleyebilir. Özellikle hassas sindirim sistemine sahip bireylerde bu durum daha belirgin hale gelir” diye ekledi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Journal of Nutritional Biochemistry’de yayımlanan bir çalışma, yüksek yağ içerikli gıdaların nişasta bazlı besinlerle birleştiğinde bağırsak mikrobiyotasında değişikliklere yol açabileceğini gösterdi.

Araştırma, bu tür kombinasyonların kısa zincirli yağ asitlerinin üretimini artırarak bağırsaklarda fermantasyon sürecini hızlandırdığını ve bu durumun toksik metabolitlerin oluşumuna zemin hazırlayabileceğini ortaya koydu.

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Tahinin susam kaynaklı yağları, bu süreçte özellikle etkili bir rol oynadı. Ayrıca, American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir başka çalışma, tahinin yüksek kalori ve yağ içeriğinin, yanlış gıdalarla birleştiğinde sindirim sisteminde inflamatuar yanıtları artırabileceğini belirtti. Bu durum, uzun vadede bağırsak sağlığını olumsuz etkileyebilir ve kronik sindirim rahatsızlıklarına yol açabilir.

HANGİ GIDALARLA TÜKETİLMEMELİ?

Uzmanlar, tahinin özellikle aşağıdaki gıdalarla birlikte tüketilmesinden kaçınılmasını önerdi:

Patates ve mısır: Yüksek nişasta içeriği, tahinin yağlarıyla birleştiğinde fermantasyonu tetikliyor.

Meyve suları: Yüksek şeker ve asit içeriği, tahinin sindirim üzerindeki etkisini karmaşık hale getiriyor.

Rafine şekerli tatlılar: Şekerle birleşen tahin, bağırsaklarda toksik bileşiklerin oluşum riskini artırıyor.

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TAHİNDEN MAKSİMUM FAYDA İÇİN ÖNERİLER

Tahinin sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden faydalanmak için uzmanlar, doğru kombinasyonlarla tüketilmesini önerdi.

Dr. Hayworth, tahinin yoğurt, kefir veya probiyotik içeren gıdalarla birleştirildiğinde bağırsak florasını desteklediğini belirtti. Ayrıca, tahini zeytinyağlı sebze yemeklerine eklemek, limon ve sarımsakla salata sosu olarak kullanmak veya nohut ve mercimek gibi protein açısından zengin baklagillerle tüketmek, sindirim sistemine olumlu katkılar sağlayabilir.

Londra’daki Imperial College’dan gastroenteroloji uzmanı Dr. Sarah Jarvis, tahinin lif içeriğinin sindirimi düzenleyici etkisine dikkat çekti:

“Tahin, bağırsak sağlığını destekleyen bir lif kaynağıdır. Ancak, bu faydayı görmek için ölçülü tüketim ve doğru gıda kombinasyonları kritik önem taşıyor.”

TOKSİN RİSKİNE KARŞI DİKKATLİ OLUN

Tahinin yanlış gıdalarla birleşmesi, sadece sindirim sorunlarıyla sınırlı kalmayabilir. Uzmanlar, toksik bileşiklerin oluşumunun uzun vadede bağırsak florasını bozarak bağışıklık sistemini zayıflatabileceğini ve hatta inflamatuar bağırsak hastalıkları gibi ciddi sorunlara yol açabileceğini vurguladı. Bu nedenle, tahin tüketirken porsiyon kontrolüne dikkat etmek ve yüksek nişasta veya şekerli gıdalardan kaçınmak hayati önem taşıyor.

BİLİNÇLİ TÜKETİM ŞART

Tahin, kalsiyum, magnezyum, sağlıklı yağlar ve lif açısından zengin bir besin olsa da, yanlış kombinasyonlarla tüketildiğinde beklenmedik sağlık riskleri oluşturabilir.

Uzmanlar, tahinin faydalarından yararlanmak için bilinçli bir tüketim alışkanlığı geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.