Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Fenerbahçe çıldıracak

Kaynak: Haber Merkezi
Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Fenerbahçe çıldıracak
Tahkim Kurulu olaylı Trabzonspor derbisi ve Süper Kupa finaline dair PFDK kararlarına yapılan itirazları inceledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu PFDK kararlarına yapılan itirazlarına dair kararını verdi.

TFF’den yapılan açıklamaya göre olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi ve Galatasray-Fenerbahçe Süper Kupa finaline dair verilen kararlar onandı.

İşte TFF’nin açıklaması:

“Fenerbahçe A.Ş. Başkanı Ali Yıldırım Koç’un, 13.03.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 39.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

- Fenerbahçe A.Ş.’nin, 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-d maddesi uyarınca 400.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile

Trabzonspor A.Ş.’nin, Kulüp ve Başkanı Ertuğrul Doğan ile ilgili PFDK’nın 01.04.2024 tarih ve E.2023-2024/1007 - K.2023-2024/1268 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzonspor A.Ş. Başkanı Ertuğrul Doğan’ın, 20.03.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 39.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Trabzonspor A.Ş.’nin, 20.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-d maddesi uyarınca 400.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Fenerbahçe A.Ş.’nin idarecisi Ahmet Ketenci ile ilgili PFDK’nın 11.04.2024 tarih ve E.2023-2024/1049 - K.2023-2024/1320 sayılı kararına itirazı incelendi. Başvuru dilekçesinde uygulamanın durdurulmasının talep edildiği görüldü.

- Fenerbahçe A.Ş. idarecisi Ahmet Ketenci’nin, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-b maddesi uyarınca 60 gün hak mahrumiyeti cezası ve 520.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Uygulamanın durdurulmasına dair talebin Tahkim Kurulu Talimatı'nın 20. maddesi uyarınca reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir”

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