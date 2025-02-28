Tahkim Kurulu'ndan Mourinho kararı! 4 maç ceza verilmişti

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 4 maçlık cezasını 2 maça indirdi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 1 maçlık cezasını ise onadı.

Tahkim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"Galatasaray Teknik Sorumlusu Okan Buruk’un PFDK’nın 27.02.2025 tarih ve E.2024-2025/812 - K.2024-2025/1035 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

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- Galatasaray Teknik Sorumlusu Okan Buruk’un müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/1-c maddesi uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.500.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda para cezasının tayininde üst sınırdan cezalandırmayı gerektiren herhangi bir neden bulunmadığı anlaşıldığından; sonuç cezanın takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 500.000,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliğiyle,

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Jose Mourinho'nun PFDK’nın 27.02.2025 tarih ve E.2024-2025/812 - K.2024-2025/1036 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Jose Mourinho'nun müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4 maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 117.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda cezanın tayininde alt sınırdan ayrılmayı gerektiren herhangi bir neden bulunmadığı anlaşıldığından cezanın alt sınırdan tayini ile FDT’nin 36/1-a maddesi uyarınca sonuç cezanın takdiren 1 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58.500,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliğiyle,

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- Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Jose Mourinho'nun rakip takım mensuplarına yönelik spor ahlakına ve fair-play anlayışına aykırı açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-c maddesi uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.500.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda; müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasının tayininde alt sınırdan ayrılmayı gerektiren herhangi bir neden bulunmadığından, para cezası yönünde ise cezanın üst sınırdan tayin edilmesini gerektirecek herhangi bir durum olmadığından FDT’nin 38/1-c maddesi uyarınca sonuç cezanın takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 500.000,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliğiyle karar verildi."