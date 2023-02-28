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Hakkında tahliye kararı verilen hastane 2005 yılında Topbaş döneminde yapılmış

Hakkında tahliye kararı alınan Kağıthane Devlet Hastanesi'nin 2005 yılında Kadir Topbaş döneminde açılarak Sağlık Bakanlığı'na devredildiği ortaya çıktı. Dönemin Sağlık Bakanı ise AKP'li Recep Akdağ idi.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 19:00
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Tahliye kararı alınan hastane Kadir Topbaş döneminde yapılmış

Hakkında tahliye kararı verilen hastane 2005 yılında Topbaş döneminde yapılmış
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İstanbul'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ardından bir hastane için daha tahliye kararı alındı. 2005 yılında yapılan Kağıthane Devlet Hastanesi, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle taşınacak. Hastane, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve eski İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde açıldı.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından İstanbul'da bina güvenliği konusu gündeme geldi.

BİR HASTANE DAHA KAPATILIYOR

odatv'de yer alan habere göre, Sağlık kuruluşlarına ait binalardaki incelemeler devam ediyor. Kağıthane Devlet Hastanesi'ndeki inceleme tamamlandı.

Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen binanın taşınmasına karar verildi. Hastane kısa bir süre içinde tahliye edilecek.

İki hafta içerisinde hastanenin, Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nin Seyrantepe binasına taşınması planlanıyor. Kararın hastane çalışanlarına tebliğ edildi.

Dün de kentin en önemli hastanelerinden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin binaları incelendi.

Yapılan inceleme sonrası binaların depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Binalardaki yapısal tahribat sosyal medyada uzun bir süredir tartışılıyordu.

Büyük bir bölümü kapatılan fakültenin sadece Acil ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Birimi’nin açık olacağı, tüm ameliyatların durdurulduğu açıklandı.

2005’TE BAKAN RECEP AKDAĞ DÖNEMİNDE AÇILMIŞTI

Kağıthane Devlet Hastanesi, 2005 yılında dönemin Sağlık Bakanı AKP’li Recep Akdağ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş tarafından açıldı. Hastane, 2005’te poliklinik olarak açıldı ve 2007’den itibaren yataklı tedavi hizmeti vermeye başladı.

Hastane, 2012’de 4 yataklı yoğun bakım olmak üzere toplam 51 yatak ile hizmet vermekteydi. Ayrıca Kağıthane Devlet Hastanesi’nin kadın doğum bölümü de bulunuyordu.

İBB TARAFINDAN İNŞA EDİLMİŞ

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliye edilen Kağıthane Devlet Hastanesi, o dönem AKP’de olan, Kadir Topbaş’ın başkanlık yaptığı İBB’ye bağlı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Anonim Şirketi tarafından inşa edildi ve sonra Sağlık Bakanlığı’na devredildi.

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