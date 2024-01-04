Tahliye talebi reddedilince kadın hakimin üzerine uçtu. Mahkeme sırasında ortalık bir anda karıştı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Naim Arıoğlu
Tahliye talebi reddedilince kadın hakimin üzerine uçtu. Mahkeme sırasında ortalık bir anda karıştı
Şartlı tahliye talebi hâkim tarafından reddedilen sanık mahkemenin ortasında hakim kadının üzerine atladı. Avukatlar ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle kavga bir süre devam etti.

Deobra Delone Redden adlı sanığın şartlı tahliye talebi, 3 sabıkası bulunduğu gerekçesiyle hâkim Mary Kay Holthus tarafından reddedildi.

Sanık, oturduğu sandalyeden fırlayarak hâkimin bulunduğu kürsüye atladı.

Olaya daha sonra avukatlar ve güvenlik görevlilerinin karışması ile kavga bir süre devam etti.

Mahkeme salonundaki kameralar tarafından kaydedilen olayda Hâkim Mary Kay Holthus’un koltuğundan düşerek yere düştüğü görülüyor.

Hâkimin hafif yaralar aldığı ancak hastaneye kaldırılmadığı bildirildi.

Son Haberler
Edirne sis altında! Selimiye Camisi gözden kayboldu Gündem
Edirne sis altında! Selimiye Camisi gözden kayboldu
Damat vergi şampiyonu oldu ama şirketi kurumlar vergisinde listede yok. İşte ilk 100 şirket Ekonomi
Damat vergi şampiyonu oldu ama şirketi kurumlar vergisinde listede yok. İşte ilk 100 şirket
Fatih Terim Yunanistan'da olay yarattı. Herkes onu konuşuyor Spor
Fatih Terim Yunanistan'da olay yarattı. Herkes onu konuşuyor
Akıllı telefon ve tabletlerin çocuklara yeni zararı ortaya çıktı Sağlık
Akıllı telefon ve tabletlerin çocuklara yeni zararı ortaya çıktı
Ukrayna bugüne kadar 6 bin Rus tankını imha ettiğini duyurdu Dünya
Ukrayna bugüne kadar 6 bin Rus tankını imha ettiğini duyurdu
Muharrem İnce CHP Genel Merkezine girerken açıkladı. İzmir adayı olacak mı ? Gündem
Muharrem İnce CHP Genel Merkezine girerken açıkladı. İzmir adayı olacak mı ?