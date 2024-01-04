Tahliye talebi reddedilince kadın hakimin üzerine uçtu. Mahkeme sırasında ortalık bir anda karıştı

Deobra Delone Redden adlı sanığın şartlı tahliye talebi, 3 sabıkası bulunduğu gerekçesiyle hâkim Mary Kay Holthus tarafından reddedildi.

Sanık, oturduğu sandalyeden fırlayarak hâkimin bulunduğu kürsüye atladı.

Olaya daha sonra avukatlar ve güvenlik görevlilerinin karışması ile kavga bir süre devam etti.

Mahkeme salonundaki kameralar tarafından kaydedilen olayda Hâkim Mary Kay Holthus’un koltuğundan düşerek yere düştüğü görülüyor.

Hâkimin hafif yaralar aldığı ancak hastaneye kaldırılmadığı bildirildi.