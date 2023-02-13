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THY tahliye uçuşları için randevu uygulamasını başlattı

Türk Hava Yolları (THY), deprem bölgelerinden yapılan ücretsiz tahliye uçuşları için rezervasyon işlemlerine bu akşam saat 20.00 itibarıyla başladı.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 03:44
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Tahliye uçuşları için THY den açıklama

THY tahliye uçuşları için randevu uygulamasını başlattı
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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, yarından itibaren sadece rezervasyon yapanların uçağa kabul edilecekleri belirtilerek, şu bilgiler verildi:

"Vatandaşlarımızı bekletmemek için bu akşam 20.00 itibarıyla online kanallarımızdan rezervasyon sistemi açılacaktır. Yarın sabah 09.00'dan sonraki uçuşlar rezervasyon üzerinden sağlanacaktır. Sabah 09.00 öncesi uçuşlarda havalimanından binişler gerçekleştirilecektir."

THY'DEN UYARI

13-19 Şubat tarihlerinde deprem bölgesinden ücretsiz yapılacak tahliye uçuşlarında rezervasyonsuz yolcuların boş koltuk olması halinde uçağa kabul edileceklerini duyuran Türk Hava Yolları, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, sabah 09.00'dan sonraki uçuşlarda rezervasyon sistemine geçileceği belirtilerek, "13-19 Şubat tarihleri arasında yapılacak uçuşlarımız için güncel mobil uygulamamız veya web sitemiz üzerinden ücretsiz rezervasyon işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz." ifadesi kullanıldı.

Vatandaşlara rezervasyon yapmadan havalimanlarına gelinmemesi uyarısı yapılan açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Tahliye sürecini kolaylaştırmak için havaalanlarına rezervasyon yaparak gelinmesi gerekmektedir. Rezervasyonu olan yolculara öncelik verilecek olup boş yer kalması durumunda rezervasyonsuz yolcularımız da kabul edilecektir. İşlemlerinizde bir hata ile karşılaşmamak için mobil uygulamanızın son sürüm ile güncellenmiş olduğundan emin olmanızı rica ederiz." (AA)

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