Tahran’da "başörtüsü zorunluluğuna" destek gösterisi düzenlendi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Tahran'da İmam Hüseyin Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, başörtüsü kuralına uymayanlara karşı tepkilerini dile getirdi. Göstericiler, ülke yönetiminden bu konuda daha sert önlemler almasını talep etti.

Göstericiler arasında çoğunluğu kadınlar oluşturdu. Ellerindeki pankart ve dövizlerle başörtüsü zorunluluğunu savunan göstericiler, ahlak polisi olarak bilinen İrşat Devriyeleri'ne destek verdi. Göstericiler, başörtüsünü ihlal edenleri "fitne çıkarmak ve güvenliğe tehdit olmakla" suçladı.

Gösteri sırasında yapılan konuşmalarda da başörtüsünün İslam'ın bir gereği olduğu ve ülkenin kültürünü yansıttığı vurgulandı. Göstericiler, geçen yıl eylül ayında başlayan ve yaklaşık 4 ay süren Mahsa Emini protestolarında şehit olan görevlilerin posterlerini taşıyarak onları andı.

Tahran'da hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı göz önüne alındığında, göstericilerin serinlemesi için zaman zaman tankerlerden su sıkıldığı görüldü.

Mahsa Emini olayı

İran'da 13 Eylül 2022'de ahlak polisi tarafından gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Emini, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetmişti. Bu olay, ülke yönetimine karşı büyük öfke yaratmış ve yüz binlerce kişinin katıldığı protestolara neden olmuştu.

Protestolarda yüzlerce kişi hayatını kaybederken, yargılanan 4 kişi idam cezasına çarptırılmıştı. Bu olaylar sonucunda İranlı bazı kadınlar, ülke yönetimine karşı başlarını örtmeyi reddetmeye başlamıştı. Ülke yönetimi ise bu duruma müsamaha göstermeyerek, başörtüsünü ihlal eden kadınlara ve onlara hizmet veren iş yerlerine cezai yaptırımlar uyguluyor.