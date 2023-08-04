Tahran’da cezaevi çevresinde yangın Mayınlar patladı

İran’ın başkenti Tahran’da bulunan Evin Cezaevi’nin çevresindeki otlak alanda çıkan yangın, cezaevinin güvenlik bölgesindeki mayınların infilak etmesine neden oldu.

KAYNAK: AA
Tahran’da cezaevi çevresinde yangın Mayınlar patladı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; yangında can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Sıcak hava yangına sebep oldu

Tahran’ın kuzeyinde yer alan Evin Cezaevi çevresindeki otlak alanda, sıcak havanın etkisiyle yangın başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek cezaevinin güvenlik bölgesine sıçradı. Bu bölgede yerleştirilmiş çok sayıda mayın da yangından etkilenerek patladı.

Yangın kontrol altına alındı

Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangının cezaevi tesisine zarar vermediği ve insani zayiata yol açmadığı kaydedildi.

Evin Cezaevi ülkenin en güvenlikli cezaevi

Evin Cezaevi, tutuklu muhalif isimlerin bulunduğu ülkenin en güvenlikli cezaevi olarak biliniyor. Ekim 2022’de cezaevinde çıkan yangında en az 8 kişi hayatını kaybetmişti.

İran, son günlerde aşırı sıcaklarla mücadele ediyor. Ülke medyasına yansıyan haberlere göre, Tahran’da 41 derecelere çıkan hava sıcaklığı ülkenin bazı bölgelerinde 51 dereceyi aştı.

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