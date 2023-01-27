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Barajın su seviyesi yüzde 7'e düştü

Hatay'da bulunan Amik Ovası'ndaki tarım arazilerini sulayan Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi yüzde 7 olarak ölçüldü. Bu oran geçen yıl yüzde 70 olarak kaydedilmişti.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 22:10
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Tahtaköprü Barajında su seviyesi yüzde 7ye düştü

Barajın su seviyesi yüzde 7'e düştü
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Karasu Çayı'ndaki Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi, kuraklık ve mevsimsel yağışların yetersizliği nedeniyle düştü. Azalan su seviyesi, kurtarma kazılarının bulunduğu Taşlıgeçit höyüğünden dronla görüntülendi.

MEVSİMSEL YAĞIŞLAR YETERSİZ OLDUĞU İÇİN

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, Hatay'ın Amik Ovası'nı besleyen Tahtaköprü Barajı'ndaki su seviyesinin mevsimsel yağışların yetersiz olması nedeniyle azaldığını belirtti.

Gelinen noktanın üzücü olduğunu ifade eden Köse, "Seviyeyi sürekli takip ediyoruz. En son alınan verilere göre depolanan su oranı, şu an yüzde 7 seviyelerine düştü. Geçen yıl bu zamanlarda depolanan su oranı yüzde 70 civarındaydı" dedi. (AA)

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Yandaş avcısı
27.01.2023 22:24
Ağaçları kesmeye, ormanları rant için yok etneye devam etsinler. Bakalım neler olacak.  
 
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