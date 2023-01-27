﻿Barajın su seviyesi yüzde 7'e düştü

Karasu Çayı'ndaki Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi, kuraklık ve mevsimsel yağışların yetersizliği nedeniyle düştü. Azalan su seviyesi, kurtarma kazılarının bulunduğu Taşlıgeçit höyüğünden dronla görüntülendi.

MEVSİMSEL YAĞIŞLAR YETERSİZ OLDUĞU İÇİN

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, Hatay'ın Amik Ovası'nı besleyen Tahtaköprü Barajı'ndaki su seviyesinin mevsimsel yağışların yetersiz olması nedeniyle azaldığını belirtti.

Gelinen noktanın üzücü olduğunu ifade eden Köse, "Seviyeyi sürekli takip ediyoruz. En son alınan verilere göre depolanan su oranı, şu an yüzde 7 seviyelerine düştü. Geçen yıl bu zamanlarda depolanan su oranı yüzde 70 civarındaydı" dedi. (AA)