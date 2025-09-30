Takım arkadaşına tokat atmıştı: Cezası belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ceza kararlarını açıkladı.

Pendikspor'la oynanan maçta takım arkadaşı Burak Altıparmak’a tokat attığı için kırmızı kart gören Sakaryaspor futbolcusu Caner Erkin'in de cezası belli oldu.

Erkin'e Altıparmak'ı hedef alan hareketi nedeniyle 4 maç men ve 54 bin lira para cezası verildi.

36 yaşındaki oyuncu, kırmızı kart gördükten sonra hakemlere yönelik "sportmenliğe aykırı hareketleri" sebebiyle de 2 maç men ve 80 bin lira para cezasıyla cezalandırıldı.

Yaşananların ardından Sakaryaspor yönetimi iki oyuncuyu da kadro dışı bırakmıştı.

Bu sefer tokadı Caner Erkin yedi!