Takip ettikleri kuyumcuyu vurup 1 kilo altını çaldılar

Şüpheliler, M.M.'nin çantasını almak için saldırdı ancak M.M. direndi. Bunun üzerine şüpheliler, M.M.'ye ateş açtı. Başından ve bacaklarından vurulan kuyumcu, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.45 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde gerçekleşti. M.M., dükkânından çıkıp evine giderken iki şüpheli tarafından takip edildi. Evine yaklaşan kuyumcuya saldıran şüpheliler, yanında taşıdığı altın dolu çantayı almak için silah kullandı. Çantayı alan saldırganlar hızla kaçarken, güvenlik kamerası olay anını kaydetti. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.