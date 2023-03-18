18 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Tekirdağ'da otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araç hurdaya dönerken, sürücü yaralı kurtuldu.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 09:27
Takip Et

Takla atan aracın altından sağ çıktı

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Tekirdağ Çorlu’da takla atması sonucu hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazadan yaralı kurtuldu.

Kaza, Çorlu - Yenice yolu arası çiftliklerin bulunduğu mevkide meydana geldi. 

Süleymanpaşa istikametine seyreden Kerem K. idaresindeki 59 HL 219 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı.

Kaza sonrası ters dönen araç hurdaya döndü. Çevredeki vatandaşlar yaralı sürücünün yardımına koşarak itfaiye ve ambulans çağırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı aracın içinden çıkardı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü Kerem K. tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji uyardı. 10 ili fırtına sel ve dolu vuracak
1
﻿Meteoroloji uyardı. 10 ili fırtına sel ve dolu vuracak
﻿Meteoroloji uyardı. 10 ili fırtına sel ve dolu vuracak
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
2
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
﻿Atatürk’ü Çanakkale’de yok sayanlar 1 numaralı Türk düşmanları İngiliz Savaş Bakanı Churchill ve Başbakan Lloyd George’un sözlerini okusunlar da utansınlar
3
﻿Atatürk’ü Çanakkale’de yok sayanlar 1 numaralı Türk düşmanları İngiliz Savaş Bakanı Churchill ve Başbakan Lloyd George’un sözlerini okusunlar da utansınlar
﻿Atatürk’ü Çanakkale’de yok sayanlar 1 numaralı Türk düşmanları İngiliz Savaş Bakanı Churchill ve Başbakan Lloyd George’un sözlerini okusunlar da utansınlar
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
4
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
﻿Depremden 2 saat önce eşi ve kızını evden kovdu. Onlar hayatta kaldı kendi öldü
5
﻿Depremden 2 saat önce eşi ve kızını evden kovdu. Onlar hayatta kaldı kendi öldü
﻿Depremden 2 saat önce eşi ve kızını evden kovdu. Onlar hayatta kaldı kendi öldü
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
6
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
﻿EYT'de yeni gelişme. Kimlere 3600 prim günüyle emeklilik yolu açılıyor
7
﻿EYT'de yeni gelişme. Kimlere 3600 prim günüyle emeklilik yolu açılıyor
﻿EYT'de yeni gelişme. Kimlere 3600 prim günüyle emeklilik yolu açılıyor
﻿Çin Tayvan çevresinde tehditlerine devam ediyor
﻿Çin Tayvan çevresinde tehditlerine devam ediyor
﻿Çin Tayvan çevresinde tehditlerine devam ediyor
﻿Atsu'ya Gana'da ağlatan veda
﻿Atsu'ya Gana'da ağlatan veda
﻿Atsu'ya Gana'da ağlatan veda
﻿Civanperçemi bitkisi ishale iyi geliyor
﻿Civanperçemi bitkisi ishale iyi geliyor
﻿Civanperçemi bitkisi ishale iyi geliyor
﻿Civanperçemi bitkisi öksürüğe iyi geliyor
﻿Civanperçemi bitkisi öksürüğe iyi geliyor
﻿Civanperçemi bitkisi öksürüğe iyi geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.