Takla atan aracın sürücü kayboldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Takla atan aracın sürücü kayboldu

Kırıkkale’de bir sürücü hakimiyetindeki aracın kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Takla atarak şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü kayıplara karıştı.

Kaza, gece saatlerinde Çevrealtı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 AEM 233 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, kaza sonrası olay yerinden kayıplara karıştı. Yaralı yolcu E.U. ise araçtan çıkarak kendi imkânlarıyla hastaneye başvurdu. Kaza sonrası itfaiye ekipleri, büyük çapta maddi hasarın oluştuğu aracın yanma riskine karşı önlem aldı. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından araç, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Takla atan aracın sürücü kayboldu

Takla atan aracın sürücü kayboldu

Takla atan aracın sürücü kayboldu

Takla atan aracın sürücü kayboldu

Takla atan aracın sürücü kayboldu

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