Takla atan aracın sürücüsü ortadan kayboldu

Kaza, dün gece saatlerinde Çevrealtı Caddesi'nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre 06 AEM 233 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Adı bilinmeyen sürücü, kaza sonrası olay yerinden kayıplara karıştı.
Yaralı yolcu E.U. ise araçtan çıkarak kendi imkânlarıyla hastaneye gitti. Kaza sonrası itfaiye ekipleri, büyük çapta maddi hasarın gerçekleştiği aracın yanma riskine karşı önlem aldı. Polis ekiplerinin incelemelerinin sonrasında araç, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.