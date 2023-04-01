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Takla atan araçta burnu bile kanamadı

Aksaray’da takla atan otomobilden sürücü burnu bile kanamadan çıktı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 16:46
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Takla atan araçta burnu bile kanamadı

Takla atan araçta burnu bile kanamadı
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İHA
Kaza, Büyük Bölcek Mahallesi E-90 Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan E-90 karayoluna çıkan T.C. (30) idaresindeki 16 AJS 805 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla atıp ters durdu.

Kazada otomobil adeta hurdaya dönerken sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Yoldan geçen diğer sürücüler tarafından sürücü araç içinden çıkartılırken olay yerine gelen polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi aldı. Trafik bir süre tek şeritten verilirken, araç çekicisinin gelmesiyle birlikte otoparka çekilerek yol trafiğe açıldı.

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