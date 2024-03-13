Takla atan araçtaki 5 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Takla atan araçtaki 5 kişi yaralandı
Bolu Gerede'de yoldan çıkan bir otomobil takla atarak kaza yaptı. Meydana gelen kaza sonrasında 5 kişi yaralandı.


5 kişinin yaralandığı trafik kazası, Gerede-Karabük Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Bölgeden edinilen bilgilere göre, Gerede'den Karabük istikametine seyreden Süleyman A. idaresindeki 55 ABJ 927 plakalı araç, Çağış köyü civarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç bariyerleri aşarak takla attı.

Meydana gelen kazada sürücü Süleyman A., Emine Ş., Miyase A., Filiz A. ve Ali Niyaz Ş. yaralandı. Yaralı vatandaşlar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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